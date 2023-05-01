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В Госдуму внесли законопроект о работе по распределению для студентов-бюджетников

Араз Салехов
Общество
В Госдуму внесли законопроект о работе по распределению для студентов-бюджетников
Фото: Пресс-служба Госдумы

Студентов-бюджетников хотят обязать работать три года по распределению. Такой законопроект внесли в Госдуму.

— По окончании обучения выпускники образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы, получившие образование за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежат трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации, — говорится в материале.

Законопроект был внесен Государственным Советом Республики Татарстан.

В апреле в Госдуму внесли законопроект о «нулевом рабочем месте», согласно которому предлагается вписывать в трудовые книжки информацию о прохождении практики или стажировки во время учебы.

В прошлом году среди выпускников столичных университетов больше всего было экономистов, юристов, программистов, разработчиков и педагогов. Помимо этого, в прошлом году был зафиксирован прирост абитуриентов, которые поступали на обучение прикладным наукам.

В каких профессиях диплом уже не требуется и как в ближайшие годы будет меняться рынок образования — в материале «Вечерней Москвы».

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