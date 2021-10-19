Жесткая правда: почему специалисты без диплома все больше востребованы на рынке труда

Галина Помещенко из Царицына стала профессиональным художником, не получив специального образования / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Согласно исследованию крупнейшего портала по поиску работы, требование к высшему образованию сейчас можно встретить лишь в каждой четвертой из IТ-вакансий. В маркетинге, рекламе, PR — лишь в каждой пятой. В искусстве, развлечениях, масс-медиа — в каждой седьмой. Требование к образованию — лишь экспресс-курсы. В каких профессиях диплом уже не требуется? Как в ближайшие годы будет меняться рынок образования? В каких сферах без диплома не обойтись?

Многие эксперты уверены, что в современной жизни профильное образование часто и не нужно. Так, директор крупного кадрового агентства Сергей Дегтярев считает, что в творческих профессиях без него вполне можно обойтись.

— Художнику не обязательно оканчивать Строгановку, телеведущему или блогеру — журфак МГУ, певцу — Консерваторию им. Чайковского, — рассуждает эксперт. — В творческой профессии нужны две вещи — талант и навыки. То же самое и в рекламе. Что касается ITспециалистов, то абсолютное большинство из них сейчас выполняет ограниченные, чисто технические функции. Ну вот, например, сегодня почти у каждого подъезда висят объявления, предлагающие услуги компьютерного мастера. На фото, как правило, — молодой человек. Вот зачем ему высшее образование? Его функции ограничены. Настроить технику под конкретного клиента, поставить антивирусник. Системные администраторы в офисах занимаются чем-то похожим. Вот для чего им заканчивать магистратуру или хотя бы даже бакалавриат? Достаточно техникума.

Умения важнее знаний

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова уверена, что снижение спроса на дипломированных специалистов вызвано «просадкой» системы высшего образования:

— Между вузовскими знаниями и жизнью сегодня — гигантский разрыв. В университетах и академиях преподают теорию, но там сильно не хватает практики. Я, помню, как-то сама изучала клиническую психологию и во время обучения задавала преподавателю вопросы. А как применить знания в этой ситуации? А как в этой? Ответа не было! Блестящие теоретики часто бессильны в практике. Производству между тем необходимы именно практики — т.е. люди, умеющие решать конкретные задачи. Но в вузах этому не учат! Поэтому и ценность диплома нивелируется. Работодателю не важно, что ты знаешь. Важно — что ты умеешь!

Как пояснила Зулия, нынешняя система высшего образования — наследник советской.

— Тогда, в СССР, была, во-первых, плановая экономика, а во-вторых, старый, годами не меняющийся технологический уклад. Поэтому, во-первых, было ясно, какие специалисты и в каких отраслях, скажем, лет через десять будут востребованы, а во-вторых, чем именно они будут заниматься. Вузы этих специалистов исправно готовили, и все они находили работу, — пояснила эксперт. — Сейчас все ровно наоборот. Экономика — рыночная. Специалисты, нужные еще вчера, например в банковской сфере, сейчас все менее востребованы, потому что число банков сокращается. А уклад жизни так быстро меняется, что даже выпускник с красным дипломом может просто не найти работы! Ведь какую сферу ни возьми — юриспруденция, IT, бухгалтерское дело, медиа, — все постоянно меняется. И твои обширные теоретические знания, относящиеся, как правило, еще к ХХ веку, становятся не нужны совершенно! Необходимы же конкретные навыки — например, работа в какой-то бухгалтерской программе. Ну или, скажем, умение продвигать какое-то СМИ или другую компанию через соцсети. Зачем оканчивать для этого журфак или факультет рекламы? Да, такое образование, конечно, не помешает, это плюсик для кадровика. Но отнюдь не основание для приема на работу. Вас куда скорее примут, если вы окончили соответствующие курсы и имеете хотя бы минимальный опыт работы. А высшее образование теперь бонус — оно может быть, а может и нет.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В СССР было лучше

Доктор экономических наук, проректор Академии труда и социальных отношений Владимир Рожков, считает, что советская образовательная доктрина была лучше современной.

— У нас был тезис — «лишнего образования не бывает». Планировалось, что скоро даже большинство рабочих будут иметь дипломы, потому что активно вводились станки с ЧПУ — числовым программным управлением.

Как пояснил Владимир Дмитриевич, высокий уровень образованности был обществу и экономике выгоден.

— Почти на каждом предприятии, например, существовало общество изобретателей и рационализаторов, — рассказывает эксперт. — Люди постоянно предлагали что-то новое. Сейчас принято считать, что в СССР было технологически отсталое общество, но это, мягко говоря, не так. Мы были первыми в космосе, самолетостроении, атомной энергетике, у нас появились первые в мире ледоколы. А в области вооружения мы и сейчас очень неплохо выглядим. Одна из причин в том, что в экономике было много людей с высшим образованием. Сейчас же, как пояснил Владимир Рожков, мы используем уже устаревшую западную образовательную доктрину. Суть ее в том, что образование — это товар, который может быть нужен, а может и нет.

— И очень часто он не нужен, потому что человек в экономике приравнен к функции. Он должен делать строго вот это. От сих до сих. Если для выполнения функции высшее образование не нужно, то и смысла в нем никакого. А что человек при этом ограниченный, тупой, что дальше своей функции он ничего в жизни не видит, это никого не волнует. Для «умников» даже возник термин over educated — «слишком образованный». Он подразумевает, что образование может быть лишним, никчемным, — рассказывает эксперт. — Но я бы с такой теорией не согласился.

Недостаток образованных людей, как считает эксперт, тормозит экономику, потому что работники, в силу ограниченности, реже пытаются усовершенствовать свой труд. Плюс, чем уже кругозор сотрудников и ниже их квалификация, тем, как правило, хуже производственная дисциплина, больше пьянства, аварий и травм.

— Разговоры о том, что сейчас можно пройти короткие курсы и получить профессию, кажутся мне наивными, — считает Владимир Рожков. — Сотрудник «с курсами» имеет очень краткосрочный спрос. Ну вот выучился он работать с одной компьютерной программой, а она из употребления вышла. Что делать? Идти на новые курсы. Потом на третьи, четвертые, пятые... Человеку с высшим образованием, как правило, это не нужно. Освоить новую программу он может без всяких курсов, потому что владеет базовыми знаниями и навыками. Я сам, например, изучал программирование еще в 1980-е и с тех пор им особо не занимался. Потом решил выяснить, что представляет собой программирование сейчас. И с удивлением понял — оно даже проще, чем треть века назад! Самостоятельно разобравшись в предмете, я могу заниматься программированием без всяких курсов. Базовых знаний вполне достаточно!

Вместе с тем, как пояснил эксперт, на рынке образования и труда сейчас обратный тренд — «слишком умные» не нужны.

— В 2020 году впервые наметился ярко выраженный тренд в сторону среднеспециального образования, — рассказывает Рожков. — Главная причина, я думаю, в снижении уровня жизни. Бюджетных мест в наших вузах все меньше, платное обучение доступно все меньшему числу родителей, вот и отдают детей в колледжи.

Дескать, два-три года поучатся и будут работать. С одной стороны, это хорошо: человек быстро получает профессию, приходит в экономику, начинает себя содержать. В короткой перспективе — это отлично. А в более долгой — плохо. Начав работать, многие так и остаются на ступеньке, которую заняли в 20 лет. Их доходы не растут, карьеры они не делают. Людей, которые, поработав, вдруг решают получить дополнительное, высшее, образование, не так уж много. У большинства на это нет уже ни времени, ни денег, ни сил.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Придется конкурировать с мигрантами

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что сотрудник без диплома резко ограничен в карьерных перспективах и заработках.

— В каких техникумах учатся московские дети? На кого? Как правило, это торговые, медицинские, строительные, жилищно-коммунальные специальности. Гостиничное хозяйство. Не готов судить об уровне образования, но совершенно очевидно, что, выйдя на рынок труда, ребята попадают в условия жесточайшей конкуренции со стороны мигрантов. Причем мигранты самим фактом присутствия на рынке сильно снижают уровень зарплат. Зачем платить мерчандайзеру 50 тысяч, если полно желающих работать за 35? — рассуждает эксперт. — Пандемия рано или поздно закончится, миллионы мигрантов вновь хлынут в Россию, и во всех профессиях, где не требуется высокая квалификация, возникнет дополнительная конкуренция. Так что перспективы молодого человека, имеющего лишь среднеспециальное образование, я бы расценивал как невеликие.

Елена Кочкина, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, считает, что России пора менять всю систему высшего образования.

— Почему на диплом смотрят все меньше? Потому что во многих случаях это просто бумажка. В СССР система высшего образования была системой с жестким отсевом. Конкурс в московский вуз — до 20 человек на место. Причем, по статистике, до 40 процентов первокурсников отчисляли за академическую неуспеваемость. В итоге вузы оканчивали лучшие из лучших: люди с высокими интеллектуальными и волевыми способностями. А сейчас можно без всякого конкурса поступить на платное отделение и учиться, особо не напрягаясь. Только плати! И диплом у тебя будет такой же, как у бюджетника. Неудивительно, что этот документ котируется все меньше, а вместо него часто достаточно сертификата о прохождении курсов. Но эти курсы, я считаю, профанация, маркетинговый ход вузов. У вас нет четырех лет и пары миллионов рублей, чтобы получить степень бакалавра? Ничего страшного! Мы вам все коротенько за несколько месяцев перескажем. Цена вопроса — всего 200 тысяч. Но это, извините, не образование.

Эксперт считает, что подобная ситуация для общества опасна.

— Обратите внимание: практически все, чем мы пользуемся — компьютеры, смартфоны, современные самолеты, автомобили, бытовая техника, — изобретено и сделано не в России. Даже внутри страны мы используем не просто западные технологии, но целые технологические линии! А живем главным образом за счет продажи сырья. Это колониальная экономика, — пояснила Елена Викторовна. — Если и дальше «развиваться» в этом направлении, то большого числа людей с настоящим, как в СССР, высшим образованием нам и не нужно. А нужны лишь те, кто обслуживает трубу с углеводородами. Если даже в Москве большинство вакансий — это курьеры, строители, водители, кассиры и дворники, то о каких дипломированных специалистах речь? Зачем они? Если же мы хотим развивать собственные технологии и производство, высокотехнологичный экспорт, то людей с высшим образованием, прежде всего техническим, должно быть больше. Это уже не вопрос образования, это вопрос будущего страны. Кем мы себя дальше видим: передовой страной или банановой республикой? Давайте сначала задумаемся об этом.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

РЕПЛИКА

Образование обязательно нужно

Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра крупного портала по поиску работы:

— У меня есть три хорошие новости. Первая — рынок труда по-прежнему довольно инертен. И кадровики до сих пор смотрят на уровень образования претендента. Если нет высшего, а оно на этой позиции нужно, это жирный минус. Очень велика вероятность, что соискателя не возьмут.

Вторая хорошая новость — в России до сих пор сохраняются профессиональные стандарты. Работа в ряде профессий предполагает высшее образование. Без него соискателя туда просто не примут. Невозможно, например, представить, чтобы без высшего образования работал врач. Или, скажем, инженер, архитектор, командир воинского подразделения. Любая профессия, предполагающая высокую личную ответственность за результат своего труда, предполагает высшее образование.

Третья хорошая новость: попасть на многие топовые должности без профильного высшего образования практически невозможно. Если, например, даже средней руки компания ищет главного бухгалтера, то, совершенно очевидно, он должен окончить экономический вуз. Рядовым бухгалтером, возможно, возьмут и человека с курсами за спиной, но главбуха — никогда. Скажу больше: даже само название вуза до сих пор имеет колоссальное влияние на заработок выпускника. Так, например, выпускник с IT-специальностью, окончивший Вышку, получает, по нашим данным, в среднем 170 тысяч рублей. Выпускник МГУ — 180 тысяч, Бауманки — 190, а МФТИ — уже 230. При этом выпускник вуза из середины рейтинга — только 85 тысяч, почти втрое меньше.

Да, айтишникам можно найти работу и без высшего образования. Даже самоучки могут устроиться. Но только потому, что сейчас айтишников не хватает. Но это временно. К тому же высокая зарплата самоучке вряд ли светит.

ФАКТЫ

— Рекордное число студентов в России было зафиксировано в 2005 году — 7 064 600 человек, из которых 1 079 300 учились в частных вузах. В 1991 году, для сравнения, студентов было в 2,5 раза меньше — 2 824 500.

— Из четырех миллионов студентов, получающих высшее образование в 2020/21 году, около 400 тысяч человек учатся в негосударственных вузах. При этом около половины студентов государственных вузов — «платники». Таким образом, большая часть студентов учатся сейчас за деньги.

— Сегодня по уровню образования населения Россия входит в число самых образованных стран Европы, несколько выше уровень высшего образования в Великобритании — 36,1 процента в целом по стране и 50,8 процента среди населения в возрасте 25–35 лет — и в Швеции — 33,5 и 47,5 процента соответственно.

— При высоком уровне образования по паритету покупательной способности (25 767 долларов на человека в год) мы занимаем место между Турцией и Чили.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Если в 1989 году высшее образование имели 11 процентов населения России, то сегодня — более 31 процента. По данным Росстата, каждое новое поколение россиян становится более образованным. К примеру, среди рожденных в период с 1981 по 1985 год высшее образование имеют 37 процентов граждан: 44 процента женщин и 31 процент мужчин, среди москвичей в этой возрастной категории доля людей, окончивших вуз, составляет 57 процентов.