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Мотоциклист врезался в автомобиль на юге Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Мотоциклист врезался в автомобиль на юге Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На юге Москвы мотоциклист врезался в ехавший перед ним автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 4 мая.

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома № 150. Водитель мотоцикла не среагировал на торможение ехавшей перед ним машины и врезался в нее. Инцидент попал на видео.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение в районе аварии затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одно ДТП произошло на Минской улице на западе Москвы. Столкнулись эвакуатор и три легковых автомобиля. В результате пострадал один человек.

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