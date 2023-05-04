Один человек пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей на Минской улице в Москве

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Москва, Минская улица Карта всех событий

На западе столицы три автомобиля столкнулись с эвакуатором. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 4 мая.

По данным собеседника «ВМ», авария произошла на Минской улице. В результате ДТП пострадал один человек. Причины аварии устанавливаются.

Другое ДТП произошло на Садовой-Черногрязской улице вечером в среду, 3 мая. Автомобиль сбил велосипедиста. Инцидент попал на видео.

Еще одна авария произошла на улице Свободы в районе дома № 57. Женщина за рулем немецкой машины сбила ребенка, который на электросамокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок попал в больницу с переломом. Известно, что он арендовал транспортное средство при помощи аккаунта отца своего друга. В результате инцидента к ответственности привлекли родителя пострадавшего.