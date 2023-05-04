Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Один человек пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей на Минской улице в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей на Минской улице в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Минская улица Карта всех событий

На западе столицы три автомобиля столкнулись с эвакуатором. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 4 мая.

По данным собеседника «ВМ», авария произошла на Минской улице. В результате ДТП пострадал один человек. Причины аварии устанавливаются.

Другое ДТП произошло на Садовой-Черногрязской улице вечером в среду, 3 мая. Автомобиль сбил велосипедиста. Инцидент попал на видео.

Еще одна авария произошла на улице Свободы в районе дома № 57. Женщина за рулем немецкой машины сбила ребенка, который на электросамокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок попал в больницу с переломом. Известно, что он арендовал транспортное средство при помощи аккаунта отца своего друга. В результате инцидента к ответственности привлекли родителя пострадавшего.

Автомобили Западный административный округ (ЗАО) Москва ДТП Пострадавшие
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте