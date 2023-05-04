«Сказала уродскую фразу»: Бородин припомнил Пелагее ее поступок на шоу «Голос»

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Музыкант Арсений Бородин до сих пор не может забыть свою обиду на певицу Пелагею. Недавно артист публично вспомнил о болезненном для себя эпизоде.

Бородин участвовал в шоу «Голос», что помогало ему бороться с депрессией. Тем неприятнее оказалось то, что певец провел на проекте всего несколько эпизодов, после чего вылетел.

— Я вылетел и уступил свое место девушке, которая работала гримером на Первом канале. Вылетел с позором, к тому же получил абсолютно мерзкий комментарий от… Пелагеи. Она сказала крайне уродскую фразу, которую оставили в эфире. Я схавал это все и ушел. Это меня выбесило, — вспоминает Бородин.

Артист признался, что тот период его жизни был крайне тяжелым. По его словам, в этот момент он начал злоупотреблять алкоголем. Кроме того, Бородин остался со своими проблемами один на один, рассказал певец в эфире шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

С момента запуска шоу «Фабрика звезд», которое обрело огромную популярность среди подростков, прошло уже 20 лет. Многие выпускники проекта стали настоящими звездами отечественного шоу-бизнеса. Одна из таких участниц, Юлия Савичева, рассказала о закулисье программы.