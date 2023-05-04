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Трамп пообещал остановить конфликт на Украине за 24 часа на посту президента

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Трамп пообещал остановить конфликт на Украине за 24 часа на посту президента
Фото: shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возвращения на пост главы государства он сможет остановить вооруженный конфликт на Украине за 24 часа. Об этом политик заявил в эфире телеканала GB News.

Трамп заявил, что на 100 процентов уверен в успехе своего плана. По словам бывшего американского лидера, он хорошо знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

— Этого можно было бы с легкостью добиться, сделку было бы легко заключить. Многое в этой ситуации завязано на деньгах, на военной помощи, которую мы оказываем (Украине — прим. «ВМ»), но я бы добился соглашения за 24 часа, — заявил Трамп, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению профессора Эмиля Нагенгаста, Дональд Трамп отомстит Владимиру Зеленскому за отказ расследовать в 2019 году коррупционные схемы сына президента США Джо Байдена Хантера на Украине, если одержит победу на президентских выборах. Ученый напомнил, что между политиками состоялась беседа, во время которой экс-президент Штатов попросил коллегу расследовать данное дело.

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