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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отомстит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за отказ расследовать в 2019 году коррупционные схемы сына Джо Байдена Хантера на Украине, если одержит победу на выборах за президентских пост. Такое мнение высказал профессор Эмиль Нагенгаст.

— Если Трамп вернется в Белый дом, то это будет катастрофой для Зеленского и Украины, — заявил он в интервью изданию Newsweek.

Ученый напомнил, что между политиками 19 сентября 2019 года состоялась беседа, во время которой Трамп попросил коллегу расследовать причастность Хантера Байдена к коррупционным схемам на Украине, но ему отказали. Через несколько дней главу Белого дома подвергли импичменту в связи с заявлением анонимного информатора, который утверждал, что Трамп оказывал давление на президента Украины в личных и политических интересах.

— Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить, — высказался Нагенгаст.

На Украине складываются благоприятные условия для военного переворота. Но это не единственный сценарий, при котором Владимира Зеленского могут заставить покинуть пост президента. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.