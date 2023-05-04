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День святого Георгия Победоносца — 2023: что можно и чего нельзя делать 6 мая

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
День святого Георгия Победоносца — 2023: что можно и чего нельзя делать 6 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

6 мая отмечается День святого Георгия Победоносца — одного из самых известных христианских святых на Руси. «Вечерняя Москва» узнала у священника Николая Савченко, что можно делать в этот день, а от чего стоит воздержаться.

При императоре Диоклетиане начались гонения христиан, Георгию было приказано отказаться от своей веры. Однако он не повиновался, за что был казнен.

— Георгий Победоносец не отрекся от креста даже под угрозой собственной жизни, — подчеркнул Савченко.

По словам священника, самое главное в этот день — не поступать противоположно его подвигу, то есть не допускать действий, которые идут против его смелости. Поэтому строго запрещено:

  • нарушать заповеди Божии;
  • высказывать пренебрежение;
  • ругаться, ссориться и даже повышать голос.

Савченко обратил внимание, что в этот день исторически сложилось так, что, военнослужащие тоже отмечали праздники, поэтому 6 мая можно поздравить своих родственников, которые имеют отношение к службе и пожелать им пережить любые трудности.

Также «ВМ» связалась с настоятелем храма Всемилостивого Спаса в Митине Григорием Геронимусом. Он рассказал, что Георгий Победоносец значит для Москвы и о чем прихожане могут его попросить.

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