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Запрет на розничную продажу алкоголя ввели с 5 мая по 3 августа в Запорожской области

Евгений Жуков
Общество
Запрет на розничную продажу алкоголя ввели с 5 мая по 3 августа в Запорожской области
Фото: Pexels

В Запорожской области ввели запрет на розничную продажу спиртных напитков, за исключением пива, сидра и медовухи, он продлится с 5 мая по 3 августа. Об этом сообщил в четверг, 4 мая, временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, соответствующий указ был подписан 4 мая. Согласно постановлению, на время его действия в Запорожской области вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Исключение составляет розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц предполагается штраф в размере до 40 тысяч рублей. При этом у нарушителя будет изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция. Для юрлиц размер штрафа составит до 300 тысяч рублей, написал Балицкий в своем Telegram-канале.

В начале апреля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о регулировании деятельности производителей этилового спирта и алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам.

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