СК возбудил уголовное дело по факту травмирования подростка из-за падения лифта в ЮВАО

Фото: СК РФ

По факту травмирования 16-летнего подростка в результате падения кабины лифта на юго-востоке столицы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 4 мая.

Люблинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент следователи работают на месте происшествия. Специалисты проводят следственные действия, направленные на установление полной картины случившегося.

Речь идет об инциденте, произошедшем в жилом комплексе на улице Верхние Поля, где упал лифт, в результате чего находившийся внутри подросток сломал ногу.

Юноша был доставлен в столичную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.