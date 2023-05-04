Sun: Британия направила фрегат для наблюдения за «опасной российской армадой»

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Великобритания решила направить фрегат с противокорабельными ракетами для наблюдения за российскими кораблями, которые якобы подошли слишком близко к землям королевства. Об этом сообщила газета Sun со ссылкой на источник в сфере обороны, но официальных подтверждений этим данным пока нет.

— Королевские ВМС разместили военный корабль для следования за российской армадой, затаившейся опасно близко к Великобритании. Фрегат Type 23 отправился в Северное море для ведения наблюдения за российскими военными кораблями, способными нести ядерное оружие и пытающимися устроить демонстрацию силы перед коронацией короля, — говорится в сообщении издания.

Как утверждает газета, в четверг, 4 мая, в водах в окрестностях Великобритании якобы могли появиться пять кораблей из России. По некоторым данным, на них могли находиться крылатые ракеты. Источники заявили, что целью судов было отслеживание ситуации и некие учения. Теперь, как пишет Sun, британские ВМС решили отправить фрегат, оснащенный противокорабельными ракетами Harpoon, для слежки за кораблями РФ.

О кораблях из России ранее говорил один из британских депутатов. Читатели британского издания Telegraph подвергли крайне резкой критике депутата страны Боба Сили, от которого ранее прозвучали призывы готовиться «к войне с Россией». Сили сказал, что Москва якобы разрабатывает разные варианты «нападения» на западные страны, в том числе и на Великобританию. Депутат сослался на некие корабли из РФ, которые якобы «шпионят» у британских берегов.