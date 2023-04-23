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«Боб Сили, ты — клоун!»: британцы раскритиковали депутата за призывы готовиться к войне с Россией

Ирэна Колесова
В мире
«Боб Сили, ты — клоун!»: британцы раскритиковали депутата за призывы готовиться к войне с Россией
Фото: Unsplash

Читатели британского издания Telegraph подвергли крайне резкой критике депутата страны Боба Сили, от которого ранее прозвучали призывы готовиться «к войне с Россией».

Сили сказал, что Москва якобы разрабатывает разные варианты «нападения» на западные страны, в том числе и на Великобританию. Депутат сослался на некие корабли из РФ, которые якобы «шпионят» у британских берегов. На этом фоне он призвал жителей страны подготовиться к настоящему противостоянию. Однако пользователи интернета отреагировали совсем не так, как рассчитывал народный избранник.

— Боб Сили, ты — клоун! Оставайся депутатом, а анализ России предоставь тем, кто в этом правда разбирается. Кабинетным стратегам вроде тебя тут не место. Докторская степень по российской военной стратегии? Ума не приложу, как ты ее защитил. Твоя писанина больше тянет на начальную школу. Или ты откровенно глуп, или плохо осведомлен — возможно и то, и другое, — написал пользователь Paul Warrener в комментариях под статьей.

Некоторые пользователи написали, что им просто смешно от подобных заявлений. Другие предложили Сили как следует выспаться и успокоить собственные нервы. Они подытожили, что это самое глупое заявление, которым им вообще приходилось слышать от британских чиновников, передает РИА Новости.

О якобы возможном «нападении» России говорили и в Японии. Читатели издания Yahoo News Japan испугались статьи о совместных учениях России и Китая. Она стали писать, что если Токио придется противостоять с Россией, то японские военные проиграют буквально за один день.

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