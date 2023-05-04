Врач Альтштейн заверил, что рост заболеваемости корью не является сезонным

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Эпидемиологическая ситуация с корью в России постепенно становится сложнее. За последнее время отдельные случаи были выявлены уже в 44 российских регионах. Такие данные привел вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн.

Вирусолог назвал ситуацию несезонной. Он отметил, что слишком многие россияне по каким-то причинам отказываются от прививок, и именно это провоцирует подобные результаты.

— Ситуация, конечно, несезонная. Она заключается преимущественно в том, для нашей страны очень характерно такое «антивакцинное» предубеждение, из-за чего многие родители отказываются прививать себя и детей без всяких оснований. Это приводит к соответствующим результатам. Тем не менее, я не думаю, что нам угрожает серьезная эпидемия, — поделился своими соображениями профессор в беседе с радио «Комсомольская правда».

Насколько серьезна угроза эпидемии кори и к каким последствиям она может привести, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт отметил, что в России может случиться вспышка заболеваемости корью, если в стране не будет проведена массовая вакцинация. Эксперт добавил, что корь до сих пор остается крайне заразной. Если заболеет один человек, от него в ближайшие дни могут заразиться до 20 его знакомых.