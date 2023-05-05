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Приметы и советы

Народный календарь. Какие работы по дому запрещены 8 мая

Араз Салехов
Общество
Народный календарь. Какие работы по дому запрещены 8 мая
Фото: shutterstock

В христианстве 8 мая почитают апостола и евангелиста Марка — Марков день.

Согласно приметам, в этот день нельзя было мыть полы. Считается, что это может «смыть» достаток и благополучие. При этом выбрасывать мусор, напротив, было полезно. Наши предки верили, что это помогает очистить дом от негатива.

Кроме того, 8 мая разрешалось купить себе любую вещь, поскольку в таком случае деньги потекут рекой. Чем больше на Марка было потрачено, тем больше денег придет в скором времени.

Приметы погоды:

Если в этот день ясно, то будет жаркое лето.

Если вы увидели низкую радугу, то скоро начнутся дожди.

В этот день родились: режиссеры Валерий Тодоровский, Юрий Мамин и Владимир Шевельков; русский поэт Василий Пушкин, дядя Александра Пушкина.

Именины отмечают: Марк, Сергей, Василий.

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