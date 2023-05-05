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Приметы и советы

СМИ: Сестра режиссера Беркович подтвердила ее задержание

Ирэна Колесова
Общество
СМИ: Сестра режиссера Беркович подтвердила ее задержание
Фото: СК РФ

Театральный режиссер Евгения Беркович оказалась задержанной в качестве подозреваемой по некоему уголовному делу. Этот факт в беседе с РИА Новости подтвердила сестра деятеля культуры, Мария Беркович.

— Пока что мы знаем от адвоката, что Женя задержана как подозреваемая по уголовному делу, — сказала собеседница агентства.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в отношении Беркович могли возбудить дело об оправдании терроризма. Ранее режиссер Елена Эфрос информировала, что в ее квартире в Петербурге проходили некие обыски на фоне уголовного дела против ее дочери, по ровно той же статье. Эфрос предполагает, что дело могло возникнуть после театральной постановки «Финист Ясный Сокол».

Спектакль, о котором идет речь, прошел в Москве по мотивам пьесы сценариста Светланы Петрийчук. Зрители говорят, что постановка повествует о женщинах, которые попробовали познакомиться со своими вторыми половинками онлайн и именно так выйти замуж. Однако речь идет о мужчинах, которые являются радикалами, и с ними предполагалось уехать на территорию Сирии.

Евгения Беркович — современный российский режиссер. Она окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Беркович работала на таких театральных площадках, как МХТ имени А. П. Чехова, «Гоголь-центр» и труппа «Седьмая студия».

Вечером 4 мая стало известно, что Следственный комитет России задержал режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники.

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