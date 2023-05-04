СК задержал режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

Фото: СК РФ

Следственный комитет России задержал режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники.

— Беркович и Петрийчук изначально имели статус свидетелей по этому уголовному делу. Сейчас следователи изменили их статус на «подозреваемые» и задержали, — рассказал собеседник агентства.

Адвокат Петрийчук Юлия Кузнецова подтвердил, что его подзащитная задержана. Она отметила, что в данный момент драматурга допрашивают следователи, передает агентство.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники СКР привлекли театрального режиссера Евгению Беркович в качестве свидетеля по делу об оправдании терроризма. Изначально ее увезли на допрос в подобном статусе, рассказала адвокат.

По предварительным данным, причиной разбирательств стал спектакль «Финист — Ясный Сокол» о женщинах, которые знакомились с представителями радикальных религий в социальных сетях. В минувшем году постановка получила несколько наград на премии «Золотая Маска».