Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК задержал режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

Евгений Силаев
Происшествия
СК задержал режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма
Фото: СК РФ

Следственный комитет России задержал режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники.

— Беркович и Петрийчук изначально имели статус свидетелей по этому уголовному делу. Сейчас следователи изменили их статус на «подозреваемые» и задержали, — рассказал собеседник агентства.

Адвокат Петрийчук Юлия Кузнецова подтвердил, что его подзащитная задержана. Она отметила, что в данный момент драматурга допрашивают следователи, передает агентство.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники СКР привлекли театрального режиссера Евгению Беркович в качестве свидетеля по делу об оправдании терроризма. Изначально ее увезли на допрос в подобном статусе, рассказала адвокат.

По предварительным данным, причиной разбирательств стал спектакль «Финист — Ясный Сокол» о женщинах, которые знакомились с представителями радикальных религий в социальных сетях. В минувшем году постановка получила несколько наград на премии «Золотая Маска».

Знаменитости Следственный комитет Санкт-Петербург Терроризм Уголовные дела
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте