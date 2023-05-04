Адвокат Беркович объяснила привлечение режиссера к делу об оправдании терроризма

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Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации привлекли театрального режиссера Евгению Беркович в качестве свидетеля по делу об оправдании терроризма. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила ее адвокат Юлия Трегубова.

Днем мать Беркович сообщила в социальных сетях, что в отношении режиссера возбудили уголовное дело. При этом, по словам женщины, она не могла выйти с дочерью на связь. Также она заявила, что в доме режиссера в Санкт-Петербурге прошел обыск.

— В настоящий момент Беркович проходит в качестве свидетеля по делу, возбужденному по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Сейчас идет ее допрос в СК, — приводит слова Трегубовой, которая отказалась от дальнейших комментариев, ТАСС.

По предварительным данным, причиной разбирательств стал спектакль «Финист — Ясный Сокол» о женщинах, которые знакомились с представителями радикальных религий в социальных сетях. В минувшем году постановка получила несколько наград на премии «Золотая Маска».