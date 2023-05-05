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Вооруженные силы Украины сбили над Киевом собственный беспилотный летательный аппарат

Ирэна Колесова
Происшествия
Вооруженные силы Украины сбили над Киевом собственный беспилотный летательный аппарат
Фото: shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над украинской столицей Киевом беспилотник. С таким заявлением выступило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в одной из социальных сетей.

— Поскольку бесконтрольное пребывание беспилотника в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о задействовании расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена!, – цитирует сообщение командования ТАСС.

Как утверждает ВСУ, речь идет о беспилотнике Bayraktar TB2. По утверждениям украинской стороны, именно этот БПЛА в ходе обычного планового полета на территории Киевской области не справился с управлением. Киевские власти заверяют, что такой инцидент мог произойти именно по причине технической неисправности беспилотника. К счастью, это не привело ни к одному пострадавшему.

В Соломенском районе Киева произошли взрывы и пожар. По предварительной информации, в украинской столице упали осколки беспилотника. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. До этого в Киеве была объявлена воздушная тревога. По сообщениям очевидцев и ряда СМИ, в небе над столицей Украины замечены неопознанные беспилотники.

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