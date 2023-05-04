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Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева

Евгений Силаев
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Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева
Фото: Unsplash

В Соломенском районе Киева произошли взрывы и пожар. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Предположительно, в городе также упали обломки беспилотника.

*Новость дополняется

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