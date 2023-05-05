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Губернатор Беглов: Петербург выстоял на фоне западных санкций

Ирэна Колесова
Общество
Губернатор Беглов: Петербург выстоял на фоне западных санкций
Фото: Администрация президента РФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город выстоял под ударом западных санкций и пандемии COVID-19 в 2022 году. По словам Беглова, в городе удалось провести экономическую и социальную стабильность, чтобы сберечь реальные хорошие темпы развития всего города.

— Санкт-Петербург стал для страны сильным звеном. Мы справились со сложными задачами и продолжаем работать в непростых условиях. Напряженная работа всех петербуржцев, поддержка президента России и оперативность реагирования на федеральном и городском уровне были ключевыми моментами в достижении успеха, — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

По словам Беглова, промышленность города сумела в активной форме включиться в поддержку СВО на уровне всей России, удалось значительно повысить производительность оборонных заводов Северной столицы. Беглов добавил, что его город активно развивает четыре направления: комфортный город, умный, социальный и открытый. Именно в этом случае Петербургу удается сохранять активное развитие и прогресс на фоне непростой экономической ситуации в стране, пишет РИА Новости.

Развитие в Петербурге происходит и в транспортной сфере. Большая часть петербуржцев заметила изменения, которые принесло внедрение новой модели транспортного обслуживания. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Петербургским дневником» и «Единой картой петербуржца». Выяснилось, что более половины горожан (59 процентов) знают об изменениях в работе транспорта в Петербурге. При этом 23 процента опрошенных отметили, что не заметили серьезных изменений.

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