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СМИ: После стрельбы в сербском селе Дубона погибли три человека

Ирэна Колесова
Происшествия
СМИ: После стрельбы в сербском селе Дубона погибли три человека
Фото: Pixabay

Три человека стали жертвами очередной стрельбы в Сербии, которая произошла в селе Дубона. Такое сообщение в ночь на пятницу, 5 мая, распространило издание «Блиц».

Известно, что в нападении заподозрили 21-летнего местного жителя. Он сумел сбежать с места преступления, теперь сербская полиция объявила его в розыск.По предварительным данным, молодой человек вступил в конфликт с неким полицейским, все случилось в школьном дворе, пишет издание.

Подозреваемый в какой-то момент достал оружие и выстрелил в своего оппонента, а также в его сестру. оба скончались. Был еще один погибший, однако пока о его личности ничего не сообщается. В Сербии началось расследование данного инцидента.

Другая, более масштабная стрельба в Белграде произошла 3 мая. Около 09:00 по московскому времени школьник зашел в здание и открыл огонь по сверстникам. Погибли девять человек. Полиция уже задержала ученика седьмого класса. Рядом с учреждением продолжают дежурить сотрудники полиции и машины скорой помощи.

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