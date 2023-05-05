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Священник Савченко объяснил, о чем можно просить святого Георгия Победоносца

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Священник Савченко объяснил, о чем можно просить святого Георгия Победоносца
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

6 мая отмечается День святого Георгия Победоносца. О подвиге мученика и как правильно молиться в этот день, «Вечерняя Москва» узнала у священника Николая Савченко.

Так как этот день посвящен Георгию Победоносцу, считается, что молиться нужно именно ему, подчеркнул священник.

— Это его день, поэтому именно Георгия нужно просить о помощи, чтобы стать крепкими и сильными. Также можно просить его о даровании сил, чтобы справиться с трудностями житейскими и излечить себя от тяжелых недугов, — пояснил Савченко.

Священнослужитель отметил, что в первую очередь Георгий Победоносец — великомученик. Он занимал пост военачальника в древнерусской армии, поэтому особенно почитался в то время.

— Когда началось гонение при императоре Диоклетиане, ему было приказано отречься от христианства. Он решительно отказался, и за это был казнен, — рассказал Савченко. — Поэтому надо помнить, что он был тем, кто пострадал за исповедание христианской веры, и это главное в его подвиге.

По словам священника, подвиг великомученика — постоянное напоминание о том, что заповеди Божии должны быть настолько важны для человека, что за них не страшно отдать свою жизнь.

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