Музей Победы представил куклы фронтового театра политической сатиры

Фото: пресс-служба Музея Победы

Посетители Музея Победы смогут посмотреть на кукольные шаржи, созданные на основе известных политических и военных лидеров нацистской Германии и ее союзников. Среди них находятся экспозиции «Геббельс», «Риббентроп», «Муссолини», «Премьер-министр Лаваль», «Гросс-адмирал Дениц», «Фельдмаршал Кейтель», «Маршал Петэн» и другие.

Эта уникальная выставка была создана на основе таланта выдающегося графика и художника Евгения Кобытева, который организовал военный самодеятельный кукольный театр политической сатиры в 1944 году. Формат его представлений был организован в стиле народного балагана и назывался «Гастроль в Германии цирка Гитлера и компании».

Именно Евгений Кобытев создавал персонажей из папье-маше и сам выступал на фронте с участием своих же творений.На момент создания театра Евгению Кобытеву было чуть больше 20 лет, и ему удалось сформировать уникальный театр, хотя он никогда раньше не создавал кукол. Техника их исполнения была интуитивно понятна для него. Для изготовления кукол Евгений использовал любые подручные средства, такие как немецкие газеты, старую одежду, кирзу, жестянку, знаки и награды.

— Удивительно, что на момент создания театра Евгению Кобытеву было чуть больше 20 лет. Он никогда не делал куклы, но интуитивно понял технику их исполнения. Все экспонаты выполнены по современной технологии. Так же делают куклы и сейчас для театра Образцова, — поделилась руководитель Музея театра кукол им. С. В. Образцова Галина Широкова.

В выставочном зале Музея Победы гости смогут не только увидеть новое творчество Евгения Кобытева, но и узнать немало интересного о самом художнике, его жизни и таланте. Музей также представит фотографии из представлений и сценки фронтового театра.

Зимой 1941 года Красная армия продемонстрировала всему миру, что непобедимость немецких войск — это лишь миф и плану «Барбаросса» не суждено сбыться. Битве за Москву посвящена экспозиция Музея Победы. Те, кто ее посетил, признаются, что ничего подобного ранее не видели. «Вечерняя Москва» побывала на экскурсии и узнала, какими средствами современный музей трогает сердца его гостей.