Туристический поток из России в Грецию упал в 16 раз

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За последнее время туристический поток в Грецию российских путешественников сократился. Согласно отчету Банка Греции (BoG), поток в 2022 году оказался на 16,2 раза меньше, чем в допандемийный 2019 год.

На этом фоне в Греции упали доходы от туристической сферы. Если в 2019 году российские туристы принесли греческому туризму 433 млн евро, то в 2022 году этот показатель упал в 10,5 раз и составил всего 41,4 млн евро.

Туроператоры говорят, что именно в 2023 году интерес россиян к поездкам в Грецию вновь начал расти, хоть и не настолько значительно. Дело в том, что появились новые регулярные перелеты, которые предполагают пересадки в третьих странах. Эти варианты позволяют отправиться на отдых по популярным направлениям, таким как Крит, Родос, Корфу, Халкидики, Пелопонесс, Санторини, Миконос и другим.

По данным Space Travel, при пересадке из России в Грецию пассажирам приходится провести в ожидании порядка 10 часов пути, с возможностью пересадки в Стамбуле, Дубае, Белграде или Каире, передает сайт «АТОР».

Компания «ВЕДИ ГРУПП» рекомендует самый короткий вариант пересадки через Ереван, где транзит составит только около 4 часов. Aegean Airlines предлагает прямые рейсы из столицы Армении в Салоники и Афины, а «Аэрофлот» летает в Ереван ежедневно.

Туристические поездки стали сложнее даже внутри территории самой России. Авиакомпании начали отменять региональные рейсы из-за сокращения господдержки на 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году рейсы по России получили субсидии в размере 7,8 миллиарда рублей и ими было перевезено порядка 2,7 миллиона пассажиров. Однако в этом году количество субсидированных рейсов сократили на 17 процентов.