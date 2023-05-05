«Весна вернется»: метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве и области на 9 Мая

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9 мая в этом году не должно принести москвичам серьезных погодных сюрпризов. Тем не менее в этот день стоит готовиться к слабым дождям в некоторых частях столичного региона. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, предшествующие 9 мая дни будут довольно холодными. Так, 7 и 8 мая ночные температуры по Московской области не превысят плюс 3 градуса, а дневные — не будут выше 11 градусов, заметила эксперт.

К 9 мая погода улучшится, уверена собеседница «ВМ».

— 9 мая атмосферное давление будет высоким, при переменной облачности осадков не ожидается. Утром нас ждет солнечная погода. Температура начнет постепенно повышаться: ночи будут значительно теплее — в пределах плюс 3-8 градусов, дневная температура составит 12–17 градусов, — рассказала Позднякова.

Как отметила метеоролог, во второй половине дня может развиваться кучевая облачность, днем местами не исключен небольшой дождь. Однако осадки будут кратковременными и не должны превысить 1–2 миллиметра. Осадков в виде мокрого снега синоптики не ждут, уточнила эксперт.

После 9 мая погода продолжит радовать москвичей, пообещала Позднякова.

— Как раз для 9 мая прогнозируемая погода является типичной. Погода не просто наладится к праздничному дню, но и продолжит улучшаться дальше, в последующие дни рост температуры воздуха продолжится. Весна вернется в приличные рамки, — заключила специалист.