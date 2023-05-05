Карчаа: Из-за вероятного прорыва дамбы Каховского водохранилища возникнет угроза затопления ЗАЭС

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Вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище может потенциально привести к затоплению территории Запорожской атомной электростанции. С таким заявлением выступил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

— Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности, — сказал он в беседе с ТАСС.

Помимо этого, эксперт добавил, что затопить в таком случае может и несколько больших населенных пунктов. Под угрозой могут оказаться Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. В них проживают порядка 18 тысяч человек. По его словам, если украинская сторона не прекратит обстрелы, то вполне возможно, что придется эвакуировать все это внушительное количество людей.

Еще 25 февраля под такой же угрозой оказались жители Артемовска. Тогда ВСУ подорвали местную дамбу «Северный ставок». Западные СМИ писали, что после этого город стал похож на одну огромную лужу. На населенный пункт буквально хлынули потоки воды, они затопили жилые районы. Власти опасались, что все это может привести к эпидемии, поскольку вода просочилась в том числе в подвалы.