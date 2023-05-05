СМИ: В Москве неизвестные обстреляли сотрудников полиции

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве ранним утром в пятницу, 5 мая, неизвестные открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, полицейские приехали на вызов на Профсоюзную улицу. Там якобы злоумышленники попробовали вскрыть банкомат, однако сработала система сигнализации. Когда правоохранители прибыли, неизвестные начали стрельбу, а потом скрылись с места случившегося. Сейчас их разыскивают, говорится в сообщении.

Позднее в МВД опровергли информацию об обстреле сотрудников полиции.

Ситуация с обстрелом полицейских недавно произошла в Санкт-Петербурге. Там полицейские при задержании ликвидировали пенсионера, который открыл по ним огонь. Полицию вызвали жильцы дома № 124 по Московскому проспекту из-за того, что один из соседей начал дебоширить. Когда полицейские приехали на место происшествия, дверь им никто не открывал. Тогда они решили попасть к нему в квартиру через окно. Пр попытке проникнуть в квартиру пенсионер начал стрелять по правоохранителям и был ликвидирован ответным огнем.