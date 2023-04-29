Полицейские в Петербурге при задержании убили пенсионера, открывшего по ним огонь

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В Санкт-Петербурге полицейские при задержании убили пенсионера, который открыл по ним огонь. Об этом сообщил в субботу, 29 апреля, Telegram-канал Baza.

Полицию вызвали жильцы дома № 124 по Московскому проспекту. По словам жителей, их 65-летний сосед со второго этажа сильно дебоширил. Когда полицейские приехали на место происшествия, дверь им никто не открывал. Тогда они решили попасть к нему в квартиру через окно.

Лезть вызвался один из прибывших сотрудников МЧС. Но, когда он попытался пролезть в окно, пенсионер выстрелил в него из пистолета. На место было вызвано подкрепление. Сотрудники полиции решили вскрывать дверь, чтобы обезвредить дебошира. Но после того, как правоохранители вошли в квартиру, мужчина открыл по ним огонь из помпового ружья. Заряды попали в щиты и бронезащиту. Ответным огнем мужчина был убит, говорится в сообщении.

25 апреля на востоке Москвы у одного из хостелов произошла драка, которая закончилась стрельбой из травматического пистолета. Инцидент произошел ранним утром около хостела на Измайловском бульваре. 20-летний молодой человек подрался с неизвестным мужчиной и ударил его. После этого оппонент встал, достал травматический пистолет и три раза выстрелил в молодого человека.