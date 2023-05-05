Жителей столицы пригласили на кулинарные мастер-классы фестиваля «Московская весна»

Фото: Моссезоны

Повара готовы поделиться своим опытом с горожанами в рамках кулинарных мастер-классов на фестивале «Московская весна». Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На улицах Перерва, Городецкой и Сухонской, а также на площади Славы, Коптевском, Ореховом бульварах и других площадках пройдут мастер-классы, посвященные приготовлению шашлыка из куриных бедрышек. Мероприятия пройдут 6, 7 и 8 мая в 12:00. Там же, но в 14:00 мастера раскроют секрет приготовления наваристых щей.

С 6 по 8 мая в 12:00 можно будет узнать о полезных свойствах форели, приготовленной на гриле. Мастер-классы пройдут на улицах Адмирала Руднева, Хачатуряна, Профсоюзной, Митинской, Матвеевской, на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, а также в скверах у Гольяновского пруда и рядом с метро «Некрасовка».

На улицах Ключевой, Теплый Стан и Святоозерской 6, 7 и 8 мая состоятся два мастер-класса. В 12:00 гости научатся печь пирог из теста с кабачками и сыром, а в 14:00 — сытный кулеш из крупы с мясом.

В День Победы, 9 мая, на всех площадках фестиваля в 12:30 гостей научат готовить сытный обед из перловой крупы, тушеного мяса и овощей. В 14:30 пройдет мастер-класс по приготовлению армейской гречневой каши с говядиной и грибами.

Гости и посетители 24 площадок фестиваля «Московская весна» смогут поздравить с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Для этого в майские праздники пройдет ряд мастер-классов.