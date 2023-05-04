Гости фестиваля «Московская весна» смогут сделать подарок ветеранам

Фото: Моссезоны

Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Гости и посетители 24 площадок фестиваля «Московская весна» смогут поздравить с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В Парке Горького посетители смогут создать праздничную открытку, а также составить букет для ветеранов. Площадка примет гостей 7 мая в 12:00, 15:00 и 18:00, а также 8 мая в 13:00 и 17:00.

На Тверской площади с 6 по 9 мая в 16:00 в павильоне Пальмовая оранжерея и в 17:00 в Цветочной оранжерее пройдут творческие мастер-классы. Участники смогут сделать оригинальные поздравительные открытки.

Фото: Моссезоны

На фестивальной площадке в проезде Серебрякова можно собрать 3D-открытку. Мастер-классы пройдут 6 мая в 13:00 и 18:00, 7 мая в 18:00. Кроме того, 6 мая в 17:00 и 8 мая в 15:00 можно будет познакомиться с техникой квиллинга.

В честь празднования Дня Победы организаторы фестиваля «Московская весна» подготовили специальную программу мастер-классов для детей. Так, главными темами площадки на Фестивальной улице станут море и подвиги, а на Митинской улице будет организован исторический кружок.