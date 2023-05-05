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Приметы и советы

Эксперт Шапарин рассказал, как защититься от мошенников при ДТП

Лейла Алиева
Общество
Эксперт Шапарин рассказал, как защититься от мошенников при ДТП
Фото: Вечерняя Москва

Некоторые мошенники специально устраивают ДТП со старым автомобилем премиум-класса, а затем требуют от другого водителя крупную сумму, обвиняя его в аварии. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

— У автоподставщиков есть разные схемы. Например, они могут использовать «ушатанный», старый Mercedes в своих целях. Мошенник за рулем такой машины устраивает или провоцирует аварию, а потом уверяет другого водителя, что тот поцарапал якобы дорогой автомобиль и должен заплатить за это большие деньги, — пояснил он.

В данном случае эксперт советует вызвать сотрудников ГИБДД и оформить ДТП при наличии ОСАГО и каско. Такое предложение не понравится мошеннику, он попытается решить вопрос на месте без оформления аварии, так как его цель — деньги, заключил Шапарин в интервью радио Sputnik.

До этого «Вечерняя Москва» вместе с автоэкспертами выясняла, каких правил нужно придерживаться при покупке автомобиля и не попасться на уловки мошенников и спекулянтов.

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