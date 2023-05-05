Как настроиться на рабочий лад даже при сильной апатии: четыре эффективных способа

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Существует много способов, которые позволяют настроиться на работу даже в состоянии сильной апатии. Речь идет не только о действиях, помогающих в моменте, но и о правильном досуге в нерабочее время. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог Наталья Наумова.

Мотивация

Прежде всего, в любой работе нужна мотивация, уверена специалист.

— Если совсем не хочется работать — значит, человек теряет смысл. Как правило, такое состояние возникает из-за слишком большого количества выходных. Например, люди выходят после отпуска или праздников. Сейчас у нас вмешивается череда майских праздников, которая расслабляет и расхолаживает. Важно поставить перед собой рабочую цель, чтобы появились мотивация и план действий, — посоветовала психолог.

Если мысли человека далеко от работы и это мешает сосредоточиться, то важно обратить внимание на свои чувства, заметила собеседница «ВМ». Как правило, человек чувствует себя в такой период несчастным, и это ощущение напоминает о каком-то моменте из детства. Важно вспомнить ситуацию, в которой было аналогичное чувство, и мысленно навести там порядок, чтобы внутренний ребенок остался счастлив — это поможет обрести мотивацию.

Позитивные мысли

Можно улучшить состояние с помощью позитивных мыслей, уверена психолог.

— Мы можем выбирать настроение, обращая внимание на свое самочувствие. Нужно представить себе, как бы вы хотели себя чувствовать, и понять, что для этого нужно сделать. В результате можно повысить свое настроение при помощи мыслей и настроиться на работу, — объяснила Наумова.

Физические упражнения

По словам специалиста, физические упражнения отлично помогают повышать умственную активность и становиться более внимательными.

Особенно хорошо работают подтягивания и упражнения, предполагающие смену напряжения и расслабления. Кроме того, очень эффективны любые движения шеи — повороты и наклоны головы в одну и другую стороны улучшают кровоток, придавая больше сил для работы, отметила психолог.

Насыщенная жизнь

Также повышению мотивации способствует активная жизнь вне рабочего периода, заметила эксперт.

— Если человек чувствует хандру, обязательно нужно добавить в жизнь прогулки на свежем воздухе — хотя бы по часу в день. Также нужны новые впечатления. Важно равномерно чередовать работу и отдых. После рабочего дня желательно заняться чем-то осмысленным, что сделает вашу жизнь интересной, — заключила Наумова.