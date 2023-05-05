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Москва, Щербинка, Новостроевская улица Карта всех событий

Подземный переход построят на Новостроевской улице в Щербинке. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— После запуска интенсивного движения железнодорожного транспорта в рамках МЦД в разных частях города идет строительство пешеходных переходов на наиболее опасных участках для обеспечения удобного и безопасного передвижения горожан. Одно из таких мест располагается в Щербинке, — сказал он.

Он свяжет Новостроевскую и Железнодорожную улицы. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на новом Внуковском шоссе в ТиНАО появились два подземных пешеходных перехода. В переходах установлено освещение с автоматической системой управления, а также системы вентиляции и отопления. Для маломобильных граждан оборудовали пандусы.

В ТиНАО за последние 11 лет построили более 360 километров дорог. Речь идет о 50 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе пяти путепроводах через железные дороги и 37 мостах.