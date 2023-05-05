Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подземный переход построят на Новостроевской улице в Щербинке

Араз Салехов
Город
Подземный переход построят на Новостроевской улице в Щербинке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Щербинка, Новостроевская улица Карта всех событий

Подземный переход построят на Новостроевской улице в Щербинке. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— После запуска интенсивного движения железнодорожного транспорта в рамках МЦД в разных частях города идет строительство пешеходных переходов на наиболее опасных участках для обеспечения удобного и безопасного передвижения горожан. Одно из таких мест располагается в Щербинке, — сказал он.

Он свяжет Новостроевскую и Железнодорожную улицы. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на новом Внуковском шоссе в ТиНАО появились два подземных пешеходных перехода. В переходах установлено освещение с автоматической системой управления, а также системы вентиляции и отопления. Для маломобильных граждан оборудовали пандусы.

В ТиНАО за последние 11 лет построили более 360 километров дорог. Речь идет о 50 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе пяти путепроводах через железные дороги и 37 мостах.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте