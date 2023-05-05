Таксист сбил двух человек на Комсомольском проспекте
Водитель такси сбил двух человек на Комсомольском проспекте в столице. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— На Комсомольском проспекте в районе дома 30 произошло ДТП с участием автомобиля и двух человек, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Напомним, что за прошедшую неделю на дорогах Москвы в ДТП погибли три человека. В период с 24 по 30 апреля в Москве произошло 175 аварий, в которых погибли три человека и еще 187 получили различные травмы. Среди пострадавших 28 детей в возрасте до 16 лет.