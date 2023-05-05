Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Более 20 клубов поучаствуют в мотопараде в Москве 13 мая. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Уже совсем скоро пройдет байк-фестиваль в честь открытия мотосезона 2023 года. В мотопараде 13 мая примут участие представители 21 мотоклуба, — говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 12:00 на проспекте Академика Сахарова. Все желающие мотоциклисты смогут присоединиться к празднику по мере прибытия на площадку. Заезд завершится у парка «Музеон», где гостей будет ждать водное представление, мотошоу, концерт и розыгрыш мотоцикла, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столице стартовал новый мотосезон, в ходе которого более 250 патрульных ежедневно будут нести службу. Накануне первого выхода на дежурство прошла торжественная церемония открытия мотосезона. В частности, речь идет о смотре готовности личного состава Госавтоинспекции и служебной техники.

В столице 21 мая состоится Московский весенний велофестиваль. Сбор любителей езды на велосипеде запланирован на 12:00. Его проведут на проспекте Академика Сахарова (со стороны Площади трех вокзалов). В 13:00 велоколонна отправится в путь.