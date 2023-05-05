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Квартира в рассрочку от застройщика: плюсы, минусы и риски

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Квартира в рассрочку от застройщика: плюсы, минусы и риски
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рассрочка от застройщика предполагает повышение ставки по кредиту до базовых значений после ввода дома в эксплуатацию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, данная программа подходит инвесторам и людям, которые живут в арендуемой квартире.

— Это интересная программа, если в нее заходит инвестор. А также покупатель, который приобретает квартиру, а на данный момент проживает в арендной недвижимости и планирует переехать в новое жилье после ввода в эксплуатацию новостройки, — считает Ракута.

Есть программа с платежом 1 рубль до передачи ключей. Здесь важно выборочно подходить к этой истории. У ряда застройщиков по данной программе существует удорожание стоимости квартиры, а у некоторых она продается по стандартной цене, предупредил эксперт.

— Например, если квартира будет сдаваться через два года, то на этот период ипотечная ставка будет всего 1 рубль. Однако после ввода дома в эксплуатацию ставка станет базовая. Как покупка на перспективу или переезд из арендованного жилья — это хорошая программа, — уверен специалист.

Эксперт по недвижимости подчеркнул, что при покупке квартиры в рассрочку от застройщика для инвестиций важно внимательно изучить договор. В некоторых случаях переуступка прав требования будет стоить значительную сумму денег.

— Глобальных подводных камней нет. Тем не менее если это инвестиционная квартира, нужно читать условия договора, чтобы ее можно было продать по переуступке. У некоторых застройщиков это может быть платная услуга. Она может стоить, например, 200 тысяч рублей. А некоторые вообще запрещают перепродавать такое жилье. Важно внимательно изучить условия договора, — предупредил Ракута.

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