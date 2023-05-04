Стоит ли сейчас покупать квартиру в ипотеку

Фото: shutterstock

В начале мая несколько крупных банков повысили ставки по ипотечным кредитам. Как стало известно, ставки по различным программам на новостройки и готовое жилье подняли как минимум три банка. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, выгодно ли сейчас брать квартиру в ипотеку.

По его словам, в скором времени повысят не только ипотечные ставки, но и увеличат первоначальный взнос.

— Ставки по ипотеке действительно повышаются. Помимо этого, в ближайшее время изменится первоначальный взнос. На сегодняшний день он составляет 10 процентов от стоимости недвижимости. Центробанк хочет сделать его от 15 или 20 процентов, — заявил Ракута.

Специалист уверен, что на данный момент выгодно покупать вторичное жилье в ипотеку. Такая недвижимость продается с большими скидками.

— Сейчас можно покупать вторичное жилье. Такие объекты продаются с хорошим дисконтом. Например, цена на квартиру может быть на 10–20 процентов ниже рынка. Через некоторое время рынок недвижимости стабилизируется, и цены обратно поползут вверх, — пояснил эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что не стоит бояться повышения ипотечной ставки банками. Со временем она упадет, и заемщик сможет сделать рефинансирование кредита.

— Кроме того, если ставка по ипотеке увеличится, то со временем можно будет воспользоваться рефинансированием. В случае снижения ставки, заемщик может изменить условия кредита на более выгодные. Зато сейчас можно купить квартиру ниже рыночной стоимости. Это выгодный баланс, — подчеркнул Ракута.

Если человек планирует покупать квартиру для инвестиций, то сейчас ее покупать не выгодно, а вот для личного пользования — самое время, добавил специалист.