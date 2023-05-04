РБК: Крупные российские банки повысили ставки по ипотеке

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В начале мая крупные российские банки повысили ставки по ипотеке. Об этом пишет РБК.

Как стало известно, ставки по различным программам на новостройки и готовое жилье подняли как минимум три банка: Московский кредитный банк увеличил ставку по ипотечным кредитам на строящееся жилье до 11,5 процента; «Совкомбанк» повысил ставки по ссудам на новостройки и готовые квартиры до 11,99 процента.

В свою очередь банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки по льготной ипотеке — на покупку новостроек они поднялись до 7,65 процента, а по семейной ипотеке — до 5,65 процента.

Руководитель направления «Ипотека» сервиса «Сравни.ру» Дмитрий Сафронов считает, что банки начали перестраховываться, чтобы не терять в доходности.

— По сути, начался новый раунд повышения ипотечных ставок, — цитирует его издание.

Недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что распространение адресной льготной ипотеки на вторичный рынок жилья будет полезным, речь идет о поддержке конкретных групп людей. По ее словам, широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера.

С 1 мая 2023 года вступают в силу новые законы, касающиеся социальных выплат, недвижимости и бизнеса. Подробнее о нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».