Набиуллина поддержала расширение адресных льготных программ ипотеки на вторичный рынок

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Распространение адресной льготной ипотеки на вторичный рынок жилья будет полезным, речь идет о поддержке конкретных групп людей. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера. Однако затем проекты нужно сворачивать и переходить к адресной поддержке.

— Было бы очень полезным распространить их и на вторичный рынок. Потому что это адресная программа, это не поддержка застройщика, а поддержка конкретной категории людей, — приводит слова Набиуллиной РИА Новости Недвижимость.

Глава регулятора отметила, что нет разницы в том, как именно люди улучшают свои жилищные условия — приобретая жилье на первичном или вторичном рынке.

ЦБ с 30 мая прекратит стимулировать ипотечные кредиты, ставки по которым существенно ниже рыночных. Отмечается, что в последнее время распространились кредиты со ставкой ниже рынка (вплоть до 0,1 процента годовых) при завышении цены квартиры на 20–30 процентов. Позднее образовавшаяся разница выплачивается в качестве компенсации выпадающих доходов.