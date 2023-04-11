ЦБ ограничит рискованные ипотеки с низкими ставками

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Банк России (ЦБ) с 30 мая прекратит стимулировать ипотечные кредиты, ставки по которым существенно ниже рыночных. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.

— Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков, — сообщили на сайте ЦБ.

Отмечается, что в последнее время распространились кредиты со ставкой ниже рынка (вплоть до 0,1 процента годовых) при завышении цены квартиры на 20–30 процентов. Позднее образовавшаяся разница выплачивается в качестве компенсации выпадающих доходов.

Кроме того, регулятор обяжет кредиторов формировать дополнительные резервы, пишут aif.ru.

По итогам февраля 2023 года средняя ставка по ипотеке в России составила 8,05 процента годовых. Также подскочил средний срок, на который выдается ипотечный кредит. В прошлом месяце он вырос на 2,6 месяца и достиг рекордных 287,5 месяца, или 23 года и 11,5 месяца.