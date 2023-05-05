Сто велопарковок появятся на московских причалах

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице установят 100 велопарковок на московских причалах. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Мы установим 100 велопарковок на московских причалах, чтобы велосипедистам и пользователям самокатов было удобнее отправляться на речные прогулки, — говорится в сообщении.

Их обустроят более чем на 20 причалах, парковки рассчитаны на 200 велосипедов или 400 самокатов. Новые велопарковки уже разместили на Южном речном вокзале, теперь они появятся на причалах «Киевский», «Кленовый бульвар», «Сердце Столицы» и «ЗИЛ», сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве уже в 11-й раз стартовал велосезон. В этом году в столице будут работать 776 станций велопроката. Горожанам стали доступны более 10 тысяч электрических и механических велосипедов с новым российским программным обеспечением. Впервые 28 новых станций проката появятся у Парка Победы, в районах Тушино и Новопеределкино, у парка «Яуза» и в других точках города.

В 2023 году в столице установят три тысячи велопарковок нового типа.