Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в быту во время праздников

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичные газовики напомнили москвичам о правилах газовой безопасности в быту. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз».

Если вы планируете провести праздники вне дома, перекройте краны на газовых приборах и перед ними. Если вы хотите провести генеральную уборку, то плиту можно мыть минимум через час после готовки.

Также москвичам рекомендуют готовить в подходящей по объему для вашей газовой плиты посуде и проветривать помещение. Кроме того, горожанам советуют пользоваться только плитами с автоматической системой «газ-контроль», сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что собственные разработки в столичном газовом секторе помогли отрасли выйти на независимость от импорта. Так, в «Моспромгазе» организовали полный цикл производства большей части необходимых материалов и оборудования: шкафов автоматики и управления для систем газораспределения и теплоснабжения, газораспределительных приборов и газовой арматуры.