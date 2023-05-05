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Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в быту во время праздников

Араз Салехов
Город
Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в быту во время праздников
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичные газовики напомнили москвичам о правилах газовой безопасности в быту. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз».

Если вы планируете провести праздники вне дома, перекройте краны на газовых приборах и перед ними. Если вы хотите провести генеральную уборку, то плиту можно мыть минимум через час после готовки.

Также москвичам рекомендуют готовить в подходящей по объему для вашей газовой плиты посуде и проветривать помещение. Кроме того, горожанам советуют пользоваться только плитами с автоматической системой «газ-контроль», сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что собственные разработки в столичном газовом секторе помогли отрасли выйти на независимость от импорта. Так, в «Моспромгазе» организовали полный цикл производства большей части необходимых материалов и оборудования: шкафов автоматики и управления для систем газораспределения и теплоснабжения, газораспределительных приборов и газовой арматуры.

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