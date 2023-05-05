Фото: Минобороны РФ

10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны из-за отсутствия боеприпасов. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил глава компании Евгений Пригожин.

— Заявляю от имени бойцов ЧВК «Вагнер», от имени командования ЧВК «Вагнер», что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, — сказал он.

Причиной данного решения является отсутствие необходимого количества боеприпасов, передает пресс-служба Пригожина.

В конце апреля глава ЧВК уже высказывался о ситуации в городе Артемовске в ДНР. Он заявил о смерти 94 российских бойцов из-за снарядного голода в Бахмуте. Под противником осталось 2,98 квадратного километра.

7 марта сражающийся на стороне ВСУ чешский наемник Милош рассказал, что в Артемовске в ходе боев приходилось в качестве оружия применять ботинки из-за нехватки боеприпасов. По его словам, иностранные наемники, в отличие от украинских военных, могут разорвать контракт в любой момент, если им «разонравится» участие в боевых действиях.