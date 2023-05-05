Услуга сопровождения при покупке недвижимости на городских торгах появилась в МосгорБТИ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) начала функционировать услуга сопровождения сделки по приобретению или аренде имущества с торгов. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Только в первом квартале этого года граждане и представители бизнеса приобрели 550 нежилых объектов площадью почти 110 тысяч квадратных метров. Поэтому услуга по сопровождению сделок может быть актуальна для многих столичных предпринимателей, — сказал он.

Она будет востребована у тех, кто еще не принимал участия в подобных процедурах или не имеет возможности пройти все этапы торгов самостоятельно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты МосгорБТИ обследовали новостройки по программе реновации и провели процедуры адресации. Здания, которые прошли процедуру обследования, расположены в районах Южное Медведково, Донской, Черемушки, Даниловский, Бабушкинский, Бескудниковский, Лефортово и Солнцево.