Более 230 пьяных водителей задержали за неделю в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице за прошедшую неделю задержали 239 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 5 мая.

По данным ведомства, из пойманных в период с 1 по 4 мая пьяных водителей у 114 подтвердили алкогольное опьянение, еще 119 человек от процедуры освидетельствования отказались. При этом шестеро человек сели пьяными за руль несмотря на то, что их уже лишили прав на вождение автомобиля за аналогичное преступление. Их ждет уголовная ответственность.

По сравнению с предыдущим отчетным периодом количество нетрезвых водителей сократилось. На прошлой неделе сотрудники ГИБДД задержали 261 человека. А количество автолюбителей, в отношении которых началось уголовное разбирательство, было больше в четыре раза: таких нашлось 25.