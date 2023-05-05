«Калашников» начал поставки разработанного совместно с Минобороны комплекта обмундирования

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Компания «Триада-ТКО», которая входит в состав концерна «Калашников», начала поставлять всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе концерна.

Одежда была разработана совместно со специалистами Минобороны.

— ООО «Триада-ТКО» начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика, — говорится в сообщении.

В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек, сообщает сайт концерна.

В ноябре 2022 года сверхлегкий шлем из композитной брони создали в России. Вес изобретения составляет 700 граммов. Это на 300 граммов легче, нежели шлемы 6Б47, которые поступают на серийное оснащение российской армии.

Концерн «Калашников» планирует увеличить производство всей линейки своей продукции в 2023 году. Об этом рассказал президент группы компаний Алан Лушников. По его словам, планируется нарастить производство как стрелкового оружия, так и высокоточного. Кроме того, увеличится производство снарядов и беспилотников.