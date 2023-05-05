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Самострой площадью более 3,5 тысячи квадратных метров демонтировали в Люблине

Евгений Силаев
Город
Самострой площадью более 3,5 тысячи квадратных метров демонтировали в Люблине
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Госинспекция по недвижимости выявила в районе Люблино Юго-Восточного административного округа незаконное коммерческое сооружение. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Несанкционированная постройка, использовавшаяся в торговых и складских целях, была обнаружена на Егорьевском проезде в Люблине. Площадь одноэтажного сооружения составила 3535,2 квадратного метра.

— Незаконный объект выявили на земельном участке, который оформлен в собственность. При этом разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не выдавались, — рассказал Бобров.

Отмечается, что собственник помещения согласился добровольно снести сооружение.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Район Люблино Снос Самострой Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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