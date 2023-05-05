Самострой площадью более 3,5 тысячи квадратных метров демонтировали в Люблине
Госинспекция по недвижимости выявила в районе Люблино Юго-Восточного административного округа незаконное коммерческое сооружение. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.
Несанкционированная постройка, использовавшаяся в торговых и складских целях, была обнаружена на Егорьевском проезде в Люблине. Площадь одноэтажного сооружения составила 3535,2 квадратного метра.
— Незаконный объект выявили на земельном участке, который оформлен в собственность. При этом разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не выдавались, — рассказал Бобров.
Отмечается, что собственник помещения согласился добровольно снести сооружение.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.