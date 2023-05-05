Мошенники украли 650 тысяч рублей у пенсионерки на востоке Москвы

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Москва, Измайловское шоссе Карта всех событий

На востоке столицы лжеадвокат украл у пенсионерки 650 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 5 мая.

По его словам, 88-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился адвокатом. Он сообщил, что дочь женщины стала виновницей смертельного ДТП, нужно заплатить, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности.

Пожилая москвичка поверила аферисту и передала 650 тысяч рублей ничего не подозревающему таксисту, который приехал к ее дому на Измайловском шоссе. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре подозреваемого задержали на Рождественской улице. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина. По его словам, из украденной суммы он оставил себе лишь 50 тысяч, а остальное перевел подельникам.

Фигуранта отправили под домашний арест. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям, а также ищет его сообщников.

Другую группу мошенников правоохранители задержали в столице при поддержке Росгвардии. Мужчины обманывали жителей Москвы и отбирали у них квартиры. За время их преступной деятельности они похитили более 45 миллионов рублей.