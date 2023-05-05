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Приметы и советы

Специалисты РЭО рассказали, как правильно утилизировать просроченный шашлык

Ирина Игнатенко
Общество
Специалисты РЭО рассказали, как правильно утилизировать просроченный шашлык
Фото: shutterstock

Приготовленный шашлык, срок годности которого истек, нужно утилизировать при помощи компоста и ни в коем случае не отправлять в бак для вторсырья. Об этом рассказали специалисты РЭО.

Как отмечают эксперты, приготовленный шашлык можно хранить в холодильнике до трех дней, вне его — до четырех часов. Затем продукт нужно выкинуть.

Эксперты предупреждают, что просроченные продукты нельзя выкидывать в контейнер для вторсырья. Таким образом человек загрязняет другие фракции и их нельзя будет утилизировать, передает «360».

Если человек находится за городом, то можно сделать компостную яму, а лучше приобрести компостный контейнер с крышкой (пластиковый или металлический), чтобы избежать неприятного запаха.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина посоветовала внимательно выбирать мясо для шашлыка. Покупать его стоит в проверенных точках и оценивать внешний вид продукта, передает издание argumenti.ru.

Популярные виды мяса, которые используются для приготовления шашлыка, за год упали в цене. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе торговой сети X5 Group.

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