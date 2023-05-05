Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Малиновская дала советы, как бороться с экзаменационным стрессом

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Малиновская дала советы, как бороться с экзаменационным стрессом
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, как бороться со стрессом в период сдачи экзаменов.

Врач отметила, что необходимо наладить режим сна и не пытаться все вызубрить за последние ночи.

— Знания, преподнесенные мозгу в стрессовой ситуации, надолго в нем не задержатся, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Не стоит использовать кофе, энергетические напитки, чтобы взбодриться.

Врач советует накануне экзаменов соблюдать режим, поддерживать полноценное питание, делать легкую зарядку, больше бывать на свежем воздухе. Также необходимо настроиться на хороший результат.

Пробные единые государственные экзамены для московских школьников прошли в апреле. Это помогло им оценить свои силы перед настоящими экзаменами, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «360».

ЕГЭ — это всегда стрессовое событие как для детей, так и для взрослых. Как успокоить ребенка перед экзаменами и повысить его стрессоустойчивость, «Вечерней Москве» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.

ЕГЭ Врачи Стресс
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте